Volill som SMER, už nebudem

Verím v dobro v ľuďoch, ale viem, že aj dobrý človek môže byť hlúpy. Hlúpym sa môžeme narodiť, no nesmieme ním zostať.

V úplne prvých voľbách, v ktorých som mohol voliť som dal hlas strane SMER. Vie to o mne veľa ľudí a je to fakt, na ktorý nie som hrdý, ale s odstupom 8 rokov chápem, že máme nárok robiť zlé rozhodnutia, no musíme byť pripravení za ne niesť zodpovednosť. Spolupodieľal som sa na zvolení strany, o ktorej som mal len ilúzie a kritiku môjho rozhodnutia som nebol schopný argumentačne zvládnuť. Moja vtedajšia voľba bola čisto emocionálna. Po prvých voľbách som začal študovať medicínu a v priebehu 4 rokov som pocítil nekompetentnosť, klientelizmus a zlo, ktoré mnou volená strana do zdravotníctva priniesla. Štúdium medicíny ma naučilo overovať si fakty a neveriť bombastickým správam a sľubom len preto, že dobre znejú a úprimne si prajem, aby boli pravdivé. V druhých voľbách som volil OĽaNO a to potom, čo som si podrobne preštudoval kandidátku, vypočul debaty a prečítal ich volebný program. Predchádzajúce voľby ma zastihli na študijnom pobyte vo Viedni a meral som vzdialenosť domov do Levoče, aby som odčinil svoje predchádzajúce nerozvážne rozhodnutie. Nebolo to dosť. Tento rok idem voliť tretí krát, tento krát budem do Levoče cestovať zo študijného pobytu v Prahe.

Budem konať podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia.

Vkladám do Vás všetkých dôveru, že k urnám prídete a že pri rozhodovaní sa o tom, komu dáte hlas sa nenecháte vystrašiť neexistujúcimi problémami a stranami, ktoré na neexistujúce problémy ponúkajú množstvo riešení a na tie komplikované problémy ponúkajú jednoduché riešenia. Zamyslite sa nad tým, na čom Vám najviac záleží a nájdite stranu, ktorá Vás presvedčí, že naozaj rozumie danej problematike a ponúka odborníkov a odborné riešenia.

Takouto témou je pre mňa zdravotníctvo. Zdravotníctvo na Slovensku je v tak katastrofálnom stave, že do ďalších volieb neprežije na chrbtoch vyčerpaných sestier a lekárov, ktorí sa musia obetovať pre životy iných. Budem preto voliť stranu, ktorá ma presvedčí, že má so zdravotníctvom najlepší a najkvalifikovanejší plán. Je mi jedno čo si daná strana myslí o migrantoch a čo si myslí o genderovej ideológii, ak zlepší podmienky v zdravotníctve a ja sa nebudem musieť vysťahovať do zahraničia, má môj hlas.