Pripomienka k návrhu

Kampaň strany SMER-SD má neprekvapivý priebeh, no rozhodnutie pokutovať novopečených lekárov guľou na nohe s hodnotou 55 000 € môže mať naozaj neblahé dôsledky.

Aj keď viem, že ide o populistické rozhodnutie s cieľom osloviť skupinu ľudí s najväčšou potrebou lekárov (dôchodcov), myslím si, že ide o prvoplánové rozhodnutie, ktoré môže strane SMER-SD v konečnom dôsledku poškodiť. Prečo si to myslím ?

Predstavme si, že strana SMER-SD vyhrá voľby a podarí sa jej zložiť vládu, na rozdiel od predchádzajúcich vlád, v ktorých bola, začne pracovať na svojom t.č. jednoduchom programe (3 body). Do konca roka 2020 je v zákone zapísané, že medici, ktorí nastúpia na medicínu budú musieť zotrvať na Slovensku po štúdiu 10 rokov alebo zaplatiť 55 000€, nepodarí sa im však presadiť, aby už súčasní medici začali platiť a byť zaviazaní (princíp retroaktivity), takže najskorší ročník nových lekárov, ktorý bude k Slovensku priviazaný vzdíde z ročníka 2026. Dovtedy všetci jazykaznalí a odhodlaní lekári s rodinami presťahujú svoju existenciu do zahraničných krajín, možno stačí len do neďalekého Česka, kde síce zdravotníctvo nie je ideálne, no lekári nie sú používaní ako predvolebná zbraň strán s voličskou základňou dôchodcov. Nie len, že sa lekári naďalej nenechajú zneužívať na predvolebnú kampaň, ale aj záujem o štúdium lekárskeho povolania a predpoklady na jeho štúdium klesnú na totálne minimum. Lekárske fakulty tým pádom budú nútené znižovať svoje požiadavky na študentov (vyberať študentov neznalých jazyka – najmä – čo znamená, že títo študenti budú odkázaní na učebnice v slovenskom a českom jazyku – minimálne 10-15 rokov staré) a lekármi sa teda nestane špička inteligencie národa, budeme odkázaní na ochotu zotrvať na Slovensku. Vzhľadom na klesajúci počet a schopnosti absolventov, budeme nútení zvýšiť množstvo zahraničných lekárov, ktorí sa budú prijímať do lekárskeho povolania. Znamená to tiež, že sa naša konkurencieschopnosť zníži natoľko, že si nebudeme môcť vyberať z lekárov, ktorých prijmeme a budeme nútení prijímať všetkých lekárov, ktorí prejavia záujem u nás pracovať. Keďže bude na Slovensku panovať akútny nedostatok lekárov, začneme s krajinami ako je Ukrajina, no aj tam vedia, že v Rakúsku majú lepší status, uplatnenie a príjem ako na Slovensku. O chvíľu už nebudeme schopní prilákať lekárov z Ukrajiny a budeme musieť pozvať lekárov zo vzdialenejších krajín ázijského sveta.

Otázka teda stojí, je toto rozhodnutie strany SMER-SD tým najlepším pre slovenského dôchodcu ? Alebo je to len najradikálnejšie rozhodnutie, ktoré získa voliča a v momente, keď dôjde na lámanie chleba spôsobí slovenskému pacientovi len väčší bruchabôľ ?

Uvažujte.

S pozdravom

Slovenský lekár, ktorý mal (má) možnosť Vás opustiť.